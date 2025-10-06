Российский рэпер отправляется служить в армию

Популярный рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов, в юности был известен под псевдонимами МС Гай Фокс и Young Chaser) опубликовал в соцсетях фото, сделанное на призывном пункте в Москве. Об этом пишет РБК.

© Соцсети

Ранее в Telegram-каналах рассказали, что рэпер якобы подчеркнуто игнорировал повестки, а в военкомат его «привезли с конвоем».

На кадре исполнитель стоит у здания, на окне за его спиной видна табличка Единого пункта призыва города Москвы, также в стекле отражаются проходящие мимо горожане.

Артист уточнил, что побывал в военкомате, где и получил повестку.

«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Идем служить», — разъяснил Macan.

Журналисты заметили, что Косолапов неоднократно положительно высказывался о России, о сильных людях.