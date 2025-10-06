Российский рэпер отправляется служить в армию
Популярный рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов, в юности был известен под псевдонимами МС Гай Фокс и Young Chaser) опубликовал в соцсетях фото, сделанное на призывном пункте в Москве. Об этом пишет РБК.
Ранее в Telegram-каналах рассказали, что рэпер якобы подчеркнуто игнорировал повестки, а в военкомат его «привезли с конвоем».
На кадре исполнитель стоит у здания, на окне за его спиной видна табличка Единого пункта призыва города Москвы, также в стекле отражаются проходящие мимо горожане.
Артист уточнил, что побывал в военкомате, где и получил повестку.
«Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Идем служить», — разъяснил Macan.
Журналисты заметили, что Косолапов неоднократно положительно высказывался о России, о сильных людях.
«Я патриот своей страны. Лично люблю своей Родину, И мне в кайф, чтобы в моей Родине были сильными», — рассказал рэпер журналистам во время открытия зала единоборств в Бутово.