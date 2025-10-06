Бывшая жена Техника отчитала его друзей за дешевые цветы на могиле

Бывшая жена покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая раскритиковала друзей артиста за дешевые цветы на могиле. Соответствующее видеообращение она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Карицкая указала, что не думала, что друзья Техника окажутся «скупыми на цветы».

«Приехать с двумя гвоздиками к своему лучшему другу — фу, это мерзость. Я даже с ребенком не позволяю приехать на могилу с двумя гвоздиками. Чтобы еще пожалеть денег на цветы для своего лучшего друга? Вы мерзкие», — сказал она.

Экс-жена рэпера добавила, что никогда не поменяет своего отношения к приятелям Техника.

Напомним, что артист скончался в начале апреля 2025 года в Таиланде. Ему было 40 лет.