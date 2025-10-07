Звезда «Сватов» попала психбольницу после смерти сына

Актриса из сериалов «Сваты» и «Мажор» Елена Бондарева-Репина попала в психиатрическую больницу. В личном блоге артистка рассказала, что «похоронила своих детей», а ее мужа забрали в военкомат.

Елена Бондарева-Репина опубликовала в соцсети видеообращение, в котором сообщила, что ее мужа забрали «фашисты» - представители территориального центра комплектования (ТЦК) в Киеве, а над ней издевались.

«С ним нет связи. На меня хотят надеть наручники. Надо мной просто издеваются. Я сейчас лежу на асфальте и не знаю, что делать», - заявила актриса.

По словам знаменитости, ее супруга мобилизовали несмотря на то, что она «похоронила своих детей». Действительно, сын артистки Иван Репин погиб в конце июля этого года. Но на этом история не закончилась: 59-летнюю Елену Бондареву-Репину отправили в психбольницу.

«Здоровые мужики — 10 человек с автоматами — меня как котенка швырнули в машину скорой помощи, привезли в психушку, поржали надо мной, поиздевались, дали бумагу, я написала отказ, и меня выперли на улицу», - поделилась звезда «Сватов».

Артистка пообещала, что «попытается побороться за своего мужа». В результате ситуацию удалось разрешить: Елена Бондарева-Репина сообщила, что ее супруг едет домой благодаря помощи адвоката, но нуждается в операции.

Ответ со стороны сотрудников правоохранительных органов не заставил себя ждать. В полиции опубликовали видео, по которому можно понять, что мужа актрисы остановили за нарушение ПДД. После проверки документов выяснилось, что мужчина разыскивается по линии ТЦК. Он согласился последовать в военкомат, но на место прибыла Елена Бондарева-Репина, которая на эмоциях легла на землю перед автомобилем, крича, что ее «убили». Муж призвал жену артистку успокоиться и после этого уехал в ТЦК.

Ранее сообщалось о том, что актрису из фильма «Брат» Лидию Доротенко забрали в психиатрическую больницу.