Дима Билан рассказал, что Федор Конюхов позвал его в экспедицию

Певец Дима Билан рассказал, что в самолете случайно встретил знаменитого путешественника Федора Конюхова. В разговоре он пригласил артиста вместе отправиться в экспедицию к пингвинам. Об этом Билан рассказал в своих социальных сетях.

Певец рассказал, что они встретились на рейсе в Калининград.

— Вот так просто, летишь на концерт, а можешь улететь на край света, – написал артист в своем Telegram-канале.

В августе Федор Конюхов и пилот Иван Меняйло установили новый российский рекорд, подняв тепловой аэростат в Алтайском крае на высоту 10 678 метров. Сообщается, что 29 августа в 07:11 по местному времени, через 76 минут после старта Конюхов и Меняйло поднялись на высоту 10 678 метров и установили национальный рекорд полета на тепловом аэростате «ФосАгро».

В декабре прошлого года Федор Конюхов отправился в путешествие по Южному океану. Ему предстояло пересечь Южную Атлантику и Южный Индийский океан за один сезон без какого-либо сопровождения и заходов в порты. Весь его путь ориентировочно должен был занять 200 дней. Однако в связи с многочисленными поломками систем управления и жизнеобеспечения весельной лодки путешествие пришлось досрочно завершить.