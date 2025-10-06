Стало известно, кто оплачивал иноагентские штрафы Лазаревой*

Иноагентские штрафы телеведущей Татьяны Лазаревой оплачивала ее сестра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы, озвученные в Пресненском суде Москвы.

Столичный суд еще в августе начал заочно рассматривать дело в отношении Лазаревой об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах. Приговор должны огласит 7 октября.

По данным следствия, Лазарева дважды в течение одного года привлекалась к административной ответственности за нарушение иноагентского законодательства. Отмечается, что сначала телеведущая не оплачивала назначенные ей штрафы и в отношении нее возбудили исполнительное производство. При этом позже их частично оплатила Ольга Лазарева, которая, как предполагается в материалах, является сестрой телеведущей.

Ранее Лазареву заочно осудили на 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Ей запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года. Телеведущая объявлена в международный розыск.

*признана иноагентом.