Помолодевшая Елена Воробей показала защиту от недоброжелателей

Елена Воробей стала участницей большого сборного концерта. За кулисами артистка появилась во всей красе. Зрители обратили внимание не только на ее внешность, но и на татуировку на руке.

© Московский Комсомолец

Как оказалось, она выполняет важную функцию: защищает звезду от завистников.

– Это против сглаза, – объяснила Елена корреспондентам «МК». – Видите, там глаз. Вроде бы, как неплохо действует. Ко мне только хорошие люди прибиваются в жизни, остальные – транзитом-транзитом, рикошетом-рикошетом…

Что касается внешности, то выглядит артистка роскошно. Кажется, такой эффектной она не была даже в молодости.

– Когда талант вот-вот уйдет на пенсию, приходится подрабатывать внешностью, – отшучивалась артистка в разговоре с журналистами.

Елена активно занимается спортом. В фитнес-клуб звезда старается ходить трижды в неделю.

– Иногда меня выгоняют из зала, – смеется артистка. – Бывает, что я приезжаю с гастролей и понимаю, что зал не потяну. Тогда беру велосипед и километров десять проезжаю. В этом мой секрет. А то кто-то думает, что я что-то употребляю.

Юмористка тщательно подходит и к своему рациону. Артистка говорит, что в день позволяет себе не больше двух тысяч калорий.