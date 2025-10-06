Помолодевшая Елена Воробей показала защиту от недоброжелателей

Московский Комсомолец

Елена Воробей стала участницей большого сборного концерта. За кулисами артистка появилась во всей красе. Зрители обратили внимание не только на ее внешность, но и на татуировку на руке.

Как оказалось, она выполняет важную функцию: защищает звезду от завистников.

– Это против сглаза, – объяснила Елена корреспондентам «МК». – Видите, там глаз. Вроде бы, как неплохо действует. Ко мне только хорошие люди прибиваются в жизни, остальные – транзитом-транзитом, рикошетом-рикошетом…

Что касается внешности, то выглядит артистка роскошно. Кажется, такой эффектной она не была даже в молодости.

– Когда талант вот-вот уйдет на пенсию, приходится подрабатывать внешностью, – отшучивалась артистка в разговоре с журналистами.

Елена активно занимается спортом. В фитнес-клуб звезда старается ходить трижды в неделю.

– Иногда меня выгоняют из зала, – смеется артистка. – Бывает, что я приезжаю с гастролей и понимаю, что зал не потяну. Тогда беру велосипед и километров десять проезжаю. В этом мой секрет. А то кто-то думает, что я что-то употребляю.

Юмористка тщательно подходит и к своему рациону. Артистка говорит, что в день позволяет себе не больше двух тысяч калорий.

– Сегодня у меня концерт, а еще не завтракала, – призналась звезда. – Забыла просто. Питание на самом деле важно. Я стараюсь поменьше есть. Захожу в магазин, а мне говорят: «Что-то давно вас не видели!». Я по дорогим магазинам хожу, как Прохор Шаляпин. Нужно стремиться к высокому, дорогому, к молодым... Сегодня я в гримерке сказала: «Волочкова моложе меня на девять лет. Настя Спиридонова не поверила: «Такого быть не может».