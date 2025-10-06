Сергей Соседов отреагировал на новость о том, что протеже Филиппа Киркорова может представить Россию на «Интервидении» в 2026 году. В разговоре с «Абзацем» музыкальный критик посчитал уместным отправить Марго Овсянникову на конкурс в образе курицы.

В следующем году на музыкальный конкурс «Интервидение» от России может поехать Маргарита Овсянникова. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на анонимный источник в Министерстве культуры РФ. Сергей Соседов оценил инициативу и предположил, что фаворитка Филиппа Киркорова будет выигрышно смотреться на мероприятии в образе курицы. Журналист убежден: эту певицу можно воспринимать только «смехотворно», но не всерьез.

«Может быть, ее и можно отправить в качестве юмористической участницы „Интервидения“. В образе курицы или королевы Марго. Есть над чем подумать. Но, естественно, только сквозь призму юмора. Всерьез мы не можем обсуждать эту кандидатуру, потому что это все смехотворно», — отметил Сергей Соседов.

Напомним, Марго Овсянникова стала известна благодаря сотрудничеству с Филипом Киркоровым в 2024 году. Певец занимался продюсированием альбома артистки, тогда же они выпустили совместную композицию «Молодая Мадонна» и клип на нее. Фаворитка бывшего мужа Аллы Пугачевой называет себя «артистом по профессии», а недавно анонсировала несколько новых треков с певцом в 2025 году.

