Довел Бузову до слез, судился с Малофеевым: скандалы Дмитрия Губерниева

В 2021 году Ольга Бузова разрыдалась в прямом эфире «Матч ТВ» после перепалки с комментатором Дмитрием Губерниевым. Однако артистка не первая, кто остро восприняла критику журналиста. Starhit вспомнил историю скандалов с участием ведущего в день его 51-летия.

Слезы Бузовой

В июне 2021 года Бузова выступила в защиту российских футболистов, которые проиграли сборной Бельгии со счетом 0:3. Она стала специальным гостем прямого эфира «Матч ТВ» и призвала спортсменов «не бояться», как она.

«Я пою, будто никто не слышит. Танцую, будто никто не смотрит. Люблю, будто меня не предавали. Рвите, идите вперед, в атаку! Просто соберитесь. Мы болеем за вас! Черчесов — мой фанат. В день матча с Бельгией я была на сцене МХАТа, а не на поле. Видимо, поэтому ребята немного растерялись. Не будет хорошего спектакля в театре, если я одна буду играть. Футбол — это как театр», — сказала артистка.

После этого состоялось прямое включение Губерниева и Владимира Быстрова. Комментатор подхватил тему театра и назвал Ольгу звездой МХАТа. Бузова намекнула, что следует вернуться к футболу, и тогда Губерниев спросил у нее — какая спортивная школа ей ближе. После этого началась перепалка, а нервы у ведущей сдали после провокационного вопроса.

«Вы перестали пить коньяк по утрам или нет?», — заявил Губерниев.

Бузова разрыдалась и обвинила комментатора в оскорблениях. Она заявила, что не пьет, так как недавно перенесла сложнейшую операцию. Журналист оправдывался, что взял фразу из книжки «Малыш и Карлсон», но было поздно.

Вымолить прощение у Ольги удалось лишь спустя год. В эфире «Матч ТВ» Губерниев принес извинения, вручил букет цветов и коробку конфет с коньком. Хоть ссору и перевели в шутку, ведущий не преминул пошутить над Бузовой, когда та неправильно написала имя Шекспира в соцсетях. Артистка в тот раз решила не реагировать.

Отметим, что случай с «коньяком» — не первый раз, когда Губерниев оскорблял Бузову. Во времена ее участия в «Ледниковом периоде» партнер артистки Дмитрий Соловьев опубликовал запись совместного выступления, отметив, что для Ольги это «особенный номер».

«Особенный номер неудачницы проекта? Ты классный и уверенный, но партнер тянет тебя назад, нет развития», — написал спортивный комментатор.

Вместе с тем сам Губерниев считает, что ничего плохого не сказал, а лишь заявил, что у фигуриста «партнерша тянет в бездну неудач».

Суд с Малофеевым

17 марта 2011 года в ДТП погибла жена вратаря Вячеслава Малафеева Марина. Футболист, несмотря на горе, продолжил участвовать в соревнованиях и тренировках. В августе того же года Губерниев обсуждал с Дмитрием Градиленко последствия замены Игоря Акинфеева, получившего травму, на играх сборной против Македонии и Ирландии. Кандидатами были Малафеев и Антон Шунин.

Во время перерыва на рекламу Губерниев и Градиленко считали, что микрофоны выключены, и дискутировали о травме Акинфеева, не стесняясь выражений.

«Без Игоря мы проиграем, дай Бог, чтоб он поправился. Решающие матчи, а у нас г***о на воротах будет стоять, ну, в прямом смысле слова», — сказал комментатор.

Догадку о том, что речь шла о Малафееве, подтвердила следующая фраза комментатора о погибшей жене вратаря.

«"Зенит" потом это скрывал. По Марине: когда она погибла, там план "Перехват" был в городе — она же удирала. Это нигде не просачивалось. Ее два раза тормозили, потом поехали за ней, не догнали. Это вообще! Представляешь, ужас», — говорил Дмитрий.

Первым на произошедшее отреагировал сам Малафеев, заявив, что не оставит ситуацию без внимания. После жалобу подало руководство «Зенита». Губерниев заявлял, что имел в виду вовсе не Малафеева, а вратаря сборной Дании.

В феврале 2012 года вратарь подал на журналиста в суд, который обязал Губерниева принести Малафееву извинения и выплатить ему 75 тысяч рублей. Лишь через год стало известно, что стороны примирились.

Перепутал Узбекистан и Таджикистан

Скандал вызывали не только оскорбления. Комментатор порой допускал мат в эфирах, а также «забывал», о ком говорит. Например, окрестил сборную Узбекистана сборной Таджикистана на ОИ-2014 года в Сочи. Также он называл сборную Монголии командой Монако, а исландцев — ирландцами.

Кроме того, на «Евровидении-2016» года он задел певицу Джамалу, которая спела о депортации крымских татар — по мнению Губерниева, песня рассказывала о поисках лучшей жизни и миграционном кризисе. Однако и сам факт его вещания на музыкальном конкурсе критиковался телеобозревателями.

Биатлон

В 2017 году Губерниев комментировал итоги смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Во время гонки французский биатлонист Мартен Фуркад «подрезал» россиянина Александра Логвинова, за что комментатор назвал француза «свиньей» в соцсетях. Через несколько дней журналист извинился, а впоследствии они даже сдружились.

Другой конфликт, связанный с биатлоном, произошел с биатлонистом Александром Тихоновым. Губерниев дружил с ним, пока не похвалил в своем репортаже Владимира Драчева и Валерия Польховского — их четырехкратный олимпийский чемпион недолюбливал. В результате Тихонов раскритиковал комментатора, а тот в ответ назвал его «старым пердуном».

Инцидент вызвал бурю негодования со стороны спортсменов, а позднее в ход пошло коллективное письмо прославленных тренеров и биатлонистов — они обвинили Губерниева в нарушении журналистской этики и манипулировании общественностью. Ведущий тогда назвал его «доносом».

Ссора с Загитовой

В 2020 году Губерниев взял интервью у фигуристки Алины Загитовой. По мнению зрителей, комментатор давил на девушку и задавал массу неудобных вопросов. Однако ведущий утверждал, что чемпионок не стоит баловать комплиментами, а напряженная обстановка должна дать бесценный опыт, при том, что Загитова поступила на журфак и пробовала стать ведущей.

«На меня же потом выходили ее представители, спрашивали насчет Светланы Макаровой — легендарного педагога по речи… Мне кажется, что с Загитовой в плане ее работы в кадре занимаются мало, но прогресс есть, безусловно», — говорил после комментатор.

Кроме того, он поставил под сомнение статус Загитовой, которую многие называли главной звездой фигурного катания. Позднее, в 2023 году, он высмеял постройку школы имени спортсменки в Татарстане.

В 2024 году, когда появился слух, что фигуристка отказалась стоять на одной сцене рядом с Губерниевым на Дне Московского спорта, комментатор напомнил, что досаждал неприятными вопросами и других фигуристок, однако лишь Загитова оказалась «маленько слабенькой».

В январе 2025 года депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала людей, которые голосовали за Романа Костомарова в опросе ВЦИОМ в категории «спортсмен года». Она отмечала, что фигурист достоин восхищения, однако он давно завершил профессиональную карьеру и его успехи не связаны напрямую со спортом.

Губерниев поддержал парламентария. По его словам, переживший ампутацию спортсмен сам недоумевает, как он зарабатывает подобные звания, а такие результаты опроса показывают, что самим спортом никто не интересуется, кроме небольшого круга болельщиков. И депутат, и комментатор за это подверглись критике.