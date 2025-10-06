Тяжелый развод и слухи о новом парне: личная жизнь Лерчек

В сентябре 2025 года завершилось расследование уголовного дела блогера Лерчек и ее бывшего мужа. «Стархит» рассказал о разводе блогера и недавних событиях в ее личной жизни.

В прокуратуре Москвы сообщали, что Валерии Чекалиной (Лерчек), ее бывшему мужу Артему Чекалину, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение в проведении валютных операциях с представлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения.

В прокуратуре заявили, что в рамках продажи фитнес-марафонов в интернете обвиняемые отправляли оплату на счета зарубежного банка, предоставляя документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В обвинении подчеркивалось, что таким образом из России было выведено более 250 миллионов рублей. Чекалиных отправили под домашний арест в октябре 2024 года.

В марте 2024-го появилась информация о расставании Лерчек с мужем.

«Я знаю, что вы хотите комментариев. Но пока мне очень тяжело», - сказала блогер своим подписчикам.

Чекалины поженились в 2012 году. В 2016-м у пары родились двойняшки, девочка и мальчик, а в 2022-м - третий ребенок, сын. В мае 2025 года экс-супруги сообщили о мирном урегулировании имущественных разногласий. Блогер подчеркивала, что расставалась с мужем «мирно, вопреки желанию прессы».

После расставания с мужем, летом 2024-го блогер участвовала в реалити-шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ, после чего появились слухи о ее романе с певцом Натаном. «Стархит» отмечает, что к концу шоу флирт сошел на нет. По данным издания, позже, когда блогер уже была под домашним арестом, появились слухи, что она беременна от «нового таинственного избранника», однако они не подтвердились.

Издание отмечает со ссылкой на мать блогера, что в последнее время они живут в доме подруги Лерчек бесплатно, внося «минимальные коммунальные платежи». По словам женщины, дом выставлен на продажу, поэтому хозяевам удобно, что за ним следят, содержат его в порядке, чистоте и показывают покупателям.