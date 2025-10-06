Актеру Владимиру Селиванову отказали в визе в Европу из-за «Реальных пацанов». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Актер Владимир Селиванов рассказал о попытке получить визу во Францию. Однако Генеральное консульство Франции в Москве отказало в выдаче визы. Причиной, согласно документу, стала недостоверная или недостаточная информация, которую актер предоставил по поводу цели поездки и условий пребывания.

Однако сам Селиванов уверен, что все дело в его позиции и даже сериале «Реальные пацаны».

«По внутренней информации, которую нам передали, это связано непосредственно с политическими причинами: из-за финала сериала „Реальные Пацаны“, где поднимается тема СВО, а также из-за моей патриотической позиции — я светил в соцсетях свой новый сингл „Россия“», — рассказал он.

