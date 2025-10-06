Смерть жены, критика и ссора с Собчак: жизнь Вячеслава Манучарова

В конце 90-х Вячеслава Манучарова узнали как артиста «Простых истин», а позднее, в 00-е — как пародиста в «Большой разнице». В 2018 году он запустил программу «Эмпатия Манучи» и стал интервьюировать звезд. Starhit вспомнил историю актера в день его 44-летия.

Сложное детство

Вячеслав Манучаров родился 6 октября 1981 года в состоятельной семье. Его мама Надежда Гавриловна являлась потомком дворянской династии Шепелевых и дослужилась до директора парикмахерской «Чародейка». Его отец, Рафаэль Манучаров, был из армянского рода поставщиков императора и работал директором меховой фабрики. Мужчина скончался, когда Славе было шесть.

Все обязанности упали на мать, и она сделала все, чтобы поставить на ноги двоих сыновей — у Вячеслава был старший брат Георгий. Славу отдали в ближайшую к дому школу — при химфаке МГУ. Химию Манучаров ненавидел и единственной отдушиной для него были занятия в Театре-студии «На Набережной».

Сам Манучаров в подростковом возрасте не был популярен: его считали маменькиным сынком, которого раскормила бабушка. Верил в него только худрук театра-студии Федор Сухов, который был уверен, что его воспитанник станет артистом.

Однако несчастья для семьи Манучаровых не закончились. Георгий занялся бизнесом с перевозкой товара и однажды не вернулся из командировки. От Вячеслава несколько месяцев скрывали смерть брата, а новость он узнал, лишь когда наткнулся на надгробие, оставленное на бабушкиной даче.

Предпринимательством в 90-е занималась и мама Манучарова, однако ее бизнеса лишили бандиты: испугали тем, что заберут и второго сына. Тогда женщина начала чистить снег на улицах и мыть подъезды ради заработка. Волновала ее и растущая проблема наркомании на улицах — Надежда Гавриловна продала свои драгоценности и отправила Вячеслава в Англию, чтобы уберечь от опасности.

Надолго денег не хватило, но тогда обучение в колледже оплатил двоюродный брат, давно открывший бизнес в Италии. Манучаров зарабатывал в KFC, работая уборщиком. После возвращения Вячеслав поступил в Щукинское училище. Из него Вячеслав чуть не вылетел: снялся в рекламе шоколадного батончика «Финт», что было серьезным нарушением в «Щуке».

Первая любовь

От лишнего веса Манучаров избавился после того, как влюбился в одну из главных красавиц курса — Настю Бегунову. Она поставила молодому человеку требование привести в себя в форму. Тогда артист сел на жесткую диету и после летних каникул его было не узнать: Вячеслав сбросил 50 килограммов.

«Нас соединили не только нежные чувства, но и профессия. Благодаря Насте стал ходить на кастинги, она была уверена: актер должен предлагаться, чтобы его заметили. Я прошел пробы и получил главную роль в первом российском молодежном сериале "Простые истины". Что он имеет зрительский отклик, понял, когда в нашу квартиру заявился участковый. Соседи пожаловались: девчонки — мои малолетние фанатки — разрисовали весь подъезд», — рассказывал актер.

Манучаров снова чуть не вылетел из училища, но проблему решили довольно быстро: студент потратил гонорар на нужны «Щуки» и спокойно получил диплом. К окончанию вуза у артиста была солидная фильмография, однако с Бегуновой он расстался — девушка хотела создать семью, в то время как Манучаров мечтал о карьере.

В РАМТе артист стал получать главные роли. Это приводило к конфликтам с коллегами, из-за чего в 2009 году он покинул театр. После этого он сыграл Андрея Разина в сериале «Ласковы май», главных героев в «Отблесках» и «Глухаре в кино», почти четыре года работал в «Большой разнице». Позднее Манучаров стал интервьюером в собственном проекте «Эмпатия Манучи», продолжая сниматься в кино.

Ссора с Собчак

Манучарова критиковала Ксения Собчак. Ведущий осудил покинувших РФ коллег, что журналистка сочла попыткой выслужиться ради «подачек». Манучаров парировал, напоминая, что у него за плечами уже есть опыт и собственные шоу.

«И сегодня я высказываю смело свою позицию про Урганта, Познера и кого угодно, не потому что я хочу занять их место в эфире Первого канала. А потому что искренне так думаю. Хотя опять же, понимаю, что в вашей картине мира это возможно только ради наживы, бабла и теплого места», — сказал он.

Два неудачных брака

На премьере «Ласкового мая» артист познакомился со своей будущей женой — Викторией Селиверстовой. Когда она забеременела, то Вячеслав был счастлив, но не мог уделять ей достаточного внимания из-за работы. Жена копила обиды, а слухи о романе Манучарова с Анной Семенович, его партнершей по шоу «Лед и пламя», не укрепляли брак.

«Истина проста и стара: от любви до ненависти один шаг. И он был сделан. А партнерства, которое способно на долгие годы скрепить супружеский союз, не возникло, нам не хватило мудрости», — заключил Манучаров.

К моменту рождения дочки Арины брак трещал по швам, а в 2017 году Селиверстова умерла — в возрасте 29 лет у нее оторвался тромб.

Сам Манучаров на тот момент уже был женат на педиатре Доре Надеждиной, которая подарила ему дочь Нину и сына Даниила. Однако женщина жила на две страны, поскольку работала в США, а спецоперация еще больше разделила взгляды супругов. К общей точке зрения они прийти не смогли и Надеждина однажды попыталась уехать с детьми, однако Манучаров не дал разрешения на вывоз. Дора оставила сына и дочь в зале ожидания, а сама отбыла в США. Актер с тех пор с ней не общался.