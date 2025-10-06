Дело против актрисы Трояновой* направили в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу актрисы Яны Трояновой* (признана в России иностранным агентом и включена в реестр террористов и экстремистов), говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Актриса обвиняется в разжигании вражды, призывах к терроризму через интернет и нарушении закона об иноагентах.

«В отношении Трояновой* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она объявлена в розыск. (…) Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — сообщила прокуратура.

Напомним, что ранее в одном из интервью Троянова*, получившая известность благодаря фильмам «Волчок», «Жить», «Кококо» и сериалу «Ольга», назвала заслуженным призыв убивать русских, в том числе детей. После чего Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить заявление актрисы. Сама же она подчеркнула, что «обладает огромной любовью и уважением в народе» и призвала «не связываться» с ней.

*Признана иноагентом и внесена в список террористов и экстремистов.