«Еще час, и я уже никогда бы не проснулась»: Мария Кожевникова могла умереть, если бы не сын

Звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова рассказала, что могла умереть, если бы не сын. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ актриса вспомнила, как старший ребенок спас ей жизнь, когда она отравилась газом на даче.

© РИА Новости

По словам Марии Кожевниковой, все произошло, когда она отдыхала на даче с мужем и сыновьями. Трое детей тогда легли спать в одном из домов вместе с бабушкой. Однако в какой-то момент старший из мальчиков Иван, которому было около семи лет, разбудил бабушку и сказал, что у него сильно болит живот. Тогда они попытались связаться с артисткой, но все было безуспешно.

«Единственный раз в жизни такое было, он начинает просто в истерику входить. Бабушка испугалась, что ребенок никогда не истерит, набирает мне, а у меня телефон на беззвучном. Он: „Нет, иди в дом, маму разбуди и приведи“. Мама начинает звонить мужу, он передает трубку, начинает меня будить, а я не шевелюсь, парализована. У меня ничего не болит, но я не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, я не могу смотреть на свет», - поделилась Мария Кожевникова.

Супруг актрисы также почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Прибывшие врачи сначала не смогли поставить Марии Кожевниковой диагноз, а затем выяснилось, что она отравилась газом. В результате получилось так, что старший сын спас артистке жизнь.

«Потом мне сказали, что еще бы час, и Вы уже никогда бы не проснулись», - заявила звезда «Универа».

