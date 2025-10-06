Бритни Спирс сильно повредила ногу, упав с лестницы

43-летняя американская певица Бритни Спирс, чье здоровье - в частности, психическое - давно вызывает обеспокоенность у поклонников, продолжает постить на своей странице в запрещенной в РФ соцсети видео с причудливыми танцами в собственном исполнении.

© Российская Газета

"Я тут упала с лестницы в гостях у друга... Это было ужасно... Время от времени колено вылетает, не уверена, есть ли перелом, но сейчас оно вроде на месте", - написала экс-поп-дива, приложив очередной ролик, на котором она делает странные движения.

На одном из колен Бритни заметен эластичный бинт.

Весной этого года певица устроила пьяный авиадебош, за который, впрочем, потом извинилась.