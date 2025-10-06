Поплавская отреагировала на возвращение Козловского на ТВ

Яна Поплавская отреагировала на возвращение Данилы Козловского на российские телеэкраны. В своем Telegram-канале актриса усомнилась, что граждане РФ ждали появления артиста, который перевез своего ребенка в США.

2 октября состоялась премьера детективного сериала «Бар „Один звонок“», главную роль в котором сыграл Данила Козловский. Его партнершей стала Оксана Акиньшина, с которой он недавно рассекретил отношения. Яна Поплавская возмутилась, что премьеру с «отмененным» актером называют «долгожданной». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила: в России ждут не артиста, а «мужчин с войны».

«Сегодня слышу по телевизору: «долгожданная премьера - Данила Козловский и Оксана Акиньшина»… Скажите честно, россияне, вы очень ждали возвращения Козловского? Или его ждали только те, у кого дети тоже живут в Америке? Мы вот ждем возвращения наших мужчин. А Козловский вернулся - неужели для кого-то это радость, кроме него самого?» - высказалась Яна Поплавская.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не появлялся на российских экранах и сцене. Актера обвиняли в эмиграции, но он опровергал слухи и называл страну своим домом и Родиной. В 2023 году звезда фильма «Экипаж» сообщил, что выиграл дело о защите чести и достоинства у Виталия Бородина. Глава ФПБК требовал проверить артиста на предмет дискредитации им ВС РФ и в качестве аргумента приводил его отъезд в США.

Минувшим летом стало известно, что актер сыграет главную роль в спектакле «Чуковский» Театра имени Ермоловой после двухлетнего перерыва. Также сообщалось, что этой осенью Данила Козловский отправится в тур по США со своим моноспектаклем Frank.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что Данила Козловский запрашивает гонорар от 1 млн рублей за съемочный день.