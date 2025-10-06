Тимур Родригез подал в суд на бывшую жену

Телеведущий и музыкант Тимур Родригез подал иск в суд, добиваясь пересмотра алиментного соглашения, заключенного ранее с бывшей женой. Об этом со ссылкой на источник в Пресненском районном суде Москвы пишет StarHit.

Тимур Родригез сообщил о расставании с женой Анной Девочкиной в 2023 году после 16 лет брака, в котором родились двое сыновей. Он рассказал, что уведомил жену о том, что им нужно расстаться, по телефону, когда они «находились в разных местах». После чего решил, что имеет право начать новые отношения, о которых жена узнала только после возвращения домой. При этом шоумен подчеркивал, что не жалеет о своем решении развестись.

Развод пары прошел тихо, Родригез оставил бывшей жене почти всю недвижимость и продолжил финансово участвовать в воспитании сыновей — 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля, которые остались жить с матерью, отмечает издание.

Однако, по словам источника в Пресненском районном суде Москвы, в сентябре музыкант подал сразу два иска к экс-супруге, оспаривая заключенное ранее алиментное соглашение.

«Согласно документу, певец пообещал ежемесячно перечислять 1,5 миллиона рублей на детей и около 500 тысяч на содержание самой Анны. Плюс оплачивать ее нужды, включая отпуска (…) В своих исковых требованиях шоумен просит снизить общие выплаты первой семье до адекватного размера, а именно — в три раза, до 500 тысяч рублей в месяц», - говорится в статье.

Интересы истца представляет известный адвокат Сергей Жорин, заседания назначены на конец октября и конец ноября. При этом сам Тимур Родригез регулярно видится с сыновьями, ходит с ними по магазинам и ресторанам и намерен в будущем оплачивать их обучение.

В окружении пары отметили, что бывшие супруги «стараются сделать все, чтобы психика детей пострадала как можно меньше». Однако, по мнению источников, Родригез ранее, «практически не глядя, подписал у нотариуса все необходимые бумаги», а теперь понял, что «попросту не тянет».