Прохор Шаляпин заявил, что не будет оправдываться после шутки над ребенком

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не будет оправдываться за шутку над ребенком в шоу "Дети против". Об этом артист высказался в беседе с Москвой 24.

Во время юмористического шоу мальчик спросил у артиста, работал ли он когда-нибудь грузчиком. На это певец ответил: "Нет, это я для тебя оставил". Шутка артиста вызвала споры в Сети.

"Оправдываться мне не за что. Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему", – подчеркнул Шаляпин в ответ на критику в свой адрес.

Артист также указал, что комментаторы своим поведением утверждают мысль о том, что работать грузчиком якобы стыдно. Сам Шаляпин заявил, что не видит в этом никакого унижения, а шутить на данную тему считает допустимым. Певец также добавил, что слово "отмена" сейчас можно применять к каждому, потому что люди придираются в любой мелочи.

Ранее российскую певицу Mia Boyka (настоящее имя – Мария Бойко. – Прим. ред.) обвинили в оскорблении жителей Китая. Певица во время одного из шоу рассуждала о своей потенциальной популярности среди слушателей в Азии. При этом на слове "китайцы" она сделала оскорбительный жест, изображая азиатский разрез глаз. Видеофрагмент позднее стал популярным в соцсетях, а девушку призвали "отменить".