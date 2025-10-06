Второй развод, суд по алиментам и «Миротворец»: что известно о Константине Ивлеве

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев разводится со своей второй женой Валерией Ивлевой. News.ru рассказал, чтоб этом известно, почему на ресторатора подали в суд и как он оказался в базе украинского сайта «Миротворец».

Новый развод

Валерия Ивлева накануне официально объявила о разводе с шеф-поваром. Причину она указывать не стала, лишь заявив, что она и Ивлев «остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу».

Напомним, что Валерия и Константин были женаты с 14 февраля 2021 года. Повар заявлял, что хочет прожить с избранницей всю жизнь и даже венчался.

Суд по алиментам

Тушинский районный суд Москвы начал рассмотрение иска первой жены Ивлева Марии Ивлевой об изменении условий выплат по алиментам. Сами судебные споры продолжаются с момента развода — с 2020 года. Мария утверждает, что шеф-повар скрывает реальные доходы и занижает размер алиментных выплат. Она настаивает на пересчете алиментов исходя из фактических заработков Ивлева.

Телеведущий подал встречный иск, предоставив в качестве доказательств расходов на дочь договор с двоюродным братом. Согласно документу, Ивлев ежемесячно выплачивает 200 тысяч рублей за сопровождение ребенка в школу.

В июле 2025 года бывшая супруга телеведущего впервые публично заявила о наличии у него задолженности по алиментам. Общий размер долга составлял почти 19,5 млн рублей, из которых он погасил 11,2 млн.

Закрытие бизнеса

Ивлев заявил, что с 1 апреля магазин посуды Ivlev Chef Home by kitchen прекратил работу по решению старшего партнера компании BY Collection.

«Наверное, им непросто управлять столь масштабным бизнесом, ведь под этим лейблом работает очень большое количество магазинов. Я не расстроен этим обстоятельством: не будет этого проекта, будет другой», — сказал шеф-повар.

Он отметил, что ему уже поступают предложения о сотрудничестве от других брендов. Ивлев не исключает, что к 2026 году он представит новые товары, выпущенные совместно с новыми партнерами.

«Миротворец»

В июле СМИ сообщили, что Ивлев попал в базу украинского ресурса «Миротворец». Выяснилось, что данные шеф-повара были внесены на сайт еще в 2021 году, а составители сайта в качестве основания назвали посещение Крыма.