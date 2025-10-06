Елена Товстик заговорила после развода

На днях Роман Товстик оформил развод с супругой Еленой, с которой прожил более 20 лет и нарожал шестерых детей. Бизнесмен расстался с женой после того, как влюбился в четвертую супругу известного ведущего Дмитрия Диброва Полину.

А теперь в беседе со своим пластическим хирургом Елена сообщила, что Роман предложил ей расстаться на год, потому что "устал".

"Он говорит, что хочет прожить этот опыт, что этот опыт ему нужен. Ты с человеком прошел такой путь, прошел все трудности… А он ушел туда, где хорошо, где весело, туда, где нет проблем", - возмущается Товстик.

При этом Елена высказала уверенность, что Полина Диброва с Романом только из-за меркантильного интереса. "Вот эта нынешняя дама, она чисто про деньги. Пришла на все готовое к одному, ко второму пришла на все готовое", - заявила оставленная женщина.

Сама Елена напомнила, что была с Романом, когда он еще не добился такого финансового успеха, который сейчас имеет.

"Я пришла в нищету, вкладывала в своего мужа свою энергию, была его опорой. Я — человек-донор, который отдает", - приводит слова Елены Starhit.

По словам Товстик, Диброва якобы поставила ее мужу условие, чтобы он развелся в течение пяти дней. "И он как мягкотелый сразу побежал нести голову своей жены на ее день рождения. Они 100% не будут вместе. Потому что он привык получать энергию, а тут у него будут забирать ее", - заключила Товстик.