Прохор Шаляпин не считает себя «совсем красивым»

Прохор Шаляпин не считает себя очень красивым. Такое признание эпатажный певец сделал в разговоре с журналистами на премьере мюзикла рэпера Басты «Любовь без памяти». Об этом пишет 5 Канал.

«Я себя не считаю прям совсем красивым. Обычный человек, соответствующий графику. Старею как все!» — констатировал исполнитель.

Признанному любителю пожилых дам в этом году исполняется 42 года. Прохор продолжает удивлять публику как своими романами, так и экзотическими фотосессиями. Но в последнее время певец все чаще говорит о том, что боится потерять «товарный вид» и

подумывает об обращении к пластическим хирургам.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что решил всерьез подумать о будущем и начал откладывать деньги на старость. Финалист проекта «Фабрика звезд-6» признался, что в будущем его ожидает весьма скромная пенсия – примерно 20 тысяч рублей.