Дочь Борисовой стала жертвой шантажиста

Полина призналась, что после разрыва отношений ее экс-бойфренд решил отомстить. Девушка решила его опередить и рассказать об этом в публичном пространстве.

«Меня шантажируют. История такая: встречалась непродолжительное время с парнем, по своей глупости скидывала ему сами понимаете какие фото (он часто был в разъездах). После расставания он решил мне "отомстить", так скажем. Наделал кучу левых голосовых и переписок, сейчас пытается меня запугать», — сообщила Полина.

Она уточнила, что эта история – из ее прошлых отношений. С продюсером Диброва у не все хорошо, пишет Тhevoicemag.

Молодой человек уже начал скидывать откровенные фото ее друзьям. Но после того, как она предала ситуацию огласке, решил затаиться и уйти в тень. Он написал Полине что больше не будет выкладывать фотографии.

Дочь Даны Борисовой Полина Аксенова с детства была заложницей тяжелой судьбы: она пережила развод родителей, наркотическую зависимость матери, постоянные скандалы дома и собственные попытки суицида, что сказалось на ее психологическом состоянии. Недавно стало известно, что в свои 17 лет девочка самостоятельно приняла решение лечь в психиатрическую клинику, чтобы решить проблемы со здоровьем.