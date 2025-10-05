Цыганова назвала человека, благословившего ее музыкальную карьеру

Вика Цыганова в свое время едва не поставила точку на своей музыкальной карьере. В эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ артистка рассказала, что выбраться из пучины отчаяния и неверия в себя ей помог священнослужитель.

В 90-е годы Цыганова находилась в глубоком личном и творческом кризисе. Тогда судьба свела ее с духовником Оптиной пустыни Илием. Об этом пишет издание passion.ru.

«Я приехала к батюшке в совершенно разобранных чувствах, в какой-то последней стадии отчаяния. Это страшный грех, мы все знаем. Тем не менее, я находилась в этом отчаянном состоянии, и надо было мне оттуда как-то выпрыгивать», — рассказала Цыганова.

Вика упала на колени перед батюшкой и сквозь слезы рассказывала о своих бедах. Илий успокоил певицу и дал ей напутствие.

«Он улыбнулся мне и спросил, чем я занимаюсь. Я сказала, что я пою песню. Он не знал, кто я и что я. Я даже покаялась, что про водку пою песню, а он улыбнулся и говорит: „Надо подумать о репертуаре, надо петь, надо послужить России“. И сказал, благословляет меня петь», — констатировала звезда.

