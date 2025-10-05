Наталья Штурм запатентовала виртуальную кулинарию

Наталья Штурм в январе этого года стала публиковать кулинарные ролики. Она изображала готовку из несуществующих продуктов и комментировала свои действия. Изобретение получило название «Фантомная кухня Натальи Штурм», и певица рассказала в беседе с изданием «Абзац», что даже его запатентовала.

«Мой кутаб с зеленью и сыром «залетел» на 11 миллионов просмотров. Никого не оставили равнодушными «Тревожная запеканка», «Белочкина нычка» и еще целая кулинарная программа. Мой труд ради улыбок», — считает артистка.

Мнения публики разделились. Многие оценили юмор Натальи, но кто-то и считает ее странной.

Ранее стало известно, что певица Наталья Штурм рассказала, что ее бывший муж, бизнесмен Игорь Павлов, с которым она развелась год назад, сидел у нее на шее, несмотря на то, что был «намного состоятельнее» ее.