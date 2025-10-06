Якубович удивился популярности у молодежи со словами «дураки, зачем вам это надо?»

Ведущий шоу «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович стал популярным у молодежи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что Якубовича окружили молодые поклонники, когда он приехал в кинотеатр в Москве на показ фильма. Ведущий сфотографировался с несколькими из них и удивился своей популярности.

«Дураки, зачем вам это надо?» — передало его слова издание.

«Якубович — наш краш. А какой он добродушный! Совсем не такой, как по телевизору! Смотришь на него, и так тепло на душе становится!» — объяснила популярность Якубовича одна из девушек, сфотографировавшаяся с ним.

Ранее стало известно, что Якубович востребован как ведущий мероприятий. Уточнялось, что за выступление он получает несколько миллионов рублей. Также ведущего назвали очень жестким и требовательным по отношению к заказчику.