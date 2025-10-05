Катя Лель рассказала журналистам о личной жизни

Катя Лель развелась со своим мужем два года назад. Как говорила певица, брак распался из-за неверности супруга на фоне его увлечения алкоголем.

А полгода назад мужчина вообще пропал без вести, отправившись в командировку в Ниццу.

Лель не скрывает – сердце ее свободно. Отвечая на вопросы журналистов «Московского Комсомольца», она призналась, что пока не встретила мужчину, который бы соответствовал ее требованиям.

«Конечно же, много разных мужчин вокруг меня вертится. Конечно, мы общаемся и дружим, но это пока действительно лишь дружба. Я пока не знаю мужчину, который мог бы соответствовать моим запросам доброты, осознанности и света внутри. Конечно, он существует. Если я есть, значит он существует», - сказала звезда.

Ранее певица поделилась новостями о поисках бывшего мужа Игоря Кузнецова, который таинственно исчез во Франции этой весной. Последний раз предпринимателя видели в Ницце — с тех пор о его местонахождении ничего не известно.