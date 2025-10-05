Водонаева рассказала о горе в семье

Алена Водонаева сообщила в Telegram-канале, что умерла ее любимая бабушка. Женщина скончалась на 87 году жизни.

© РИА НОВОСТИ

Ранее телеведущая рассказывала, что ее родственница страдала от болезни Альцгеймера. Пожилую женщину пришлось поместить в пансионат, так как с сиделками, по словам Алены, «не вышло», пишет gazeta.ru.

2 октября Водонаева сообщала об ухудшении состояния бабушки.

«Мы с братом были с ней в эти минуты. Ушла на наших глазах, с рукой в моей руке. Ушла спокойно и тихо», — поделилась телеведущая.

Подписчики выражают Алене свои соболезнования связи с кончиной близкого человека