Повалий впечатлена новым автомобилем Успенской

Таисия Повалий призналась, что рада за свою подругу и коллегу по сцене Любовь Успенскую.

«Водит машину, да еще и такую крутую», - сказала Повалий, комментируя новый минивен Успенской.

Напомним, что Новый транспорт Любови Залмановны — комфортабельный автобус Mercedes Sprinter, который она сравнила с апартаментами на колесах. И действительно: внутри есть раскладные кровати, холодильник и телевизор — всё, что нужно для полноценного отдыха во время гастролей.

Сама Повалий призналась, что после переезда из Киева в 2022 году живет в режиме строгой экономии, о чем и рассказала в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка потеряла все свое имущество, которое осталось на Украине. Это порядка 800 миллионов рублей, недвижимость, права на песни, пишет passion.ru.

В Москве певица снимала квартиру, относительно недавно ей удалось приобрести дом в Подмосковье за 45 миллионов рублей, но через ипотеку. Так что приходится все делать по хозяйству самой и экономить на нарядах.

Ранее Повалий в программе «Судьба человека» рассказала, что лишилась всего на Украине после того, как высказала свою гражданскую позицию. Сын Таисии перестал общаться с ней, а после на звезду посыпались угрозы. Певица жила в страхе из-за обещаний незнакомцев, прийти к ней домой и устроить расправу.