Кушанашвили саркастически высказался о Дибровой и Товстике

Отар Кушанашвили в YouTube-шоу «КАКОВО!?» признался, что в начале скандальной истории хотел разобраться, занять чью-то сторону. Но очень быстро перестал кому-либо сопереживать, пишет СтарХит.

«Им очень нравится. К такому умозаключению я пришел, наблюдая за этими камелиями… Вы знаете, что такое „камелии“ в блатном словаре? Богатая проститутка. Им нравится, этим камелиям, мамзелям, в центре внимания быть Им нравится открывать газету „Жизнь“ и читать про себя. Или включать телевизор — и снова про нас. Им нравится это», - заявил журналист.

Досталось от Отара и Роману Товстику.

«И чем он лучше Диброва? Я не понимаю даже визуальных критериев. Скажут: „богатый внутренний мир“ — ну какой богатый внутренний мир? Ни одного предложения нет правильно выстроенного», - констатировал Кушанашвили.

Ранее Отар рассуждал о причинах, приведших Дибровых к серьезному кризису в отношениях. Журналист убежден, что ключевую роль в этом сыграла солидная разница в возрасте между Дмитрием и Полиной. И, как считает шоумен, новому избраннику многодетной матери в будущем придется разделить ту же участь.