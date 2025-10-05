Билан и Рудковская сделали подарок детям с ограниченными возможностями

Яна Рудковская и Дима Билан оплатили возведение первой в Алтайском крае игровой площадки для детей-инвалидов. Она была накануне открыта в Барнауле.

В микроблоге продюсер объяснила, почему был выбран именно этот город, информирует «Комсомольская Правда».

«Я закончила в Барнауле общеобразовательную школу номер 55, Алтайский Государственный Медицинский Университет. В Барнауле похоронен мой дедушка. Дима уже больше четырех лет помогает волонтерам проекта «Михутка», - написала Яна.

Дима Билан в ответ на вопросы репортеров сообщил, что он рад принести пользу детям.

«Важно быть нужным. Прежде всего, социально нужным», -сказал певец.

Ранее Дима Билан рассказал, что не забирает все подарки с гастролей с собой. Часть из них певец передаривает сотрудникам площадки, где проходило выступление. А иногда обращается к поклонникам с просьбой вместо покупки букетов перечислять деньги на благотворительность.