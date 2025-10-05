Семенович обрушилась на Соседова за грубые слова о певице Славе

Анна Семенович заявила, что у музыкального критика, который «ничего особо не сделал в жизни сам», «что-то не так с головой».

Напомним, Сергей Соседов призвал «гнать со сцены» Анастасию Сланевскую как бесталанную певицу и любительницу устраивать шоу, пишет издание passion.ru.

«Кто такая Слава? Певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов, тоже нет. Сплошное „нет“ по всем фронтам. А чего вы еще ожидали? Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее. Таких звезд нужно гнать со сцены», — заявил Сергей Соседов.

Анна Семенович заступилась за подругу.

«Я вообще, честно говоря, не понимаю, что такое за профессия „критик“. Это человек, который сам ничего в жизни особо не сделал, но он всегда кого-то критикует. Настя ездит с гастролями, собирает полный зал. У ней солдауты всегда. А Сергей считает, что что-то не так у нее с творчеством. Может быть, у Сергея что-то не так с головой, с мышлением. Может быть, он очень озлобленный на жизнь по какой-то причине. Но при чем тут певица Слава, моя подруга?» — возмутилась звезда.

