В ресторане Булановой скандал из-за денег

Валерий Руднев, супруг Татьяны Булановой, в программе «Ты не поверишь!» на НТВ ответил на обвинение в невыплате зарплаты сотрудникам ресторана. Валерий объяснил, что из-за неудовлетворительной работы людям не начислили премию.

«Могу сказать, что перед нашей съемкой я попытался позвонить кальянщику, который не взял трубку. Мы перевели в полном объеме ему зарплату, не выплатив только премиальную часть — он был оштрафован по своей вине», - сказал он.

Руднев также пояснил, что часть сотрудников не была в штате, а нанималась через аутсорсинговые агентства, и обращаться следует к ним, пишет издание passion.ru.

Бывшие сотрудники ресторана настаивают, что с ними не рассчитались.

«На Татьяну очень не хочется грешить. Мне кажется, что она к этому не причастна. Супруг и гендиректор были в курсе», - сказала экс-официантка Елизавета.

Также от ресторана Татьяны Булановой «Гастрономика по-новому» требуют 2 миллиона рублей долга за новогоднюю ночь. Звездный организатор мероприятий Андрей в беседе с журналистами рассказал, что 31 декабря в ресторане состоялся праздник, однако руководство якобы не выплатило деньги подрядчикам и артистам мероприятия, где также выступала сама Буланова.

По словам Андрея, только ему задолжали почти 900 тысяч рублей за техническое оснащение мероприятия и работу в декабре – январе.