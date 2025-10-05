Певица Слава ответила раскритиковавшему ее Соседову

Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, не стала делать вид что не заметила язвительного замечания Сергея Соседова, и ответила музыкальному критику.

Напомним, Соседов призвал «гнать ее со сцены метлой» из-за отсутствия хитов и «шоу на камеру», пишет издание passion.ru.

Певица в микроблоге пригласила критика на свой юбилейный концерт, который состоится 1 ноября. Она считает, что Сергей должен извиниться перед ее поклонниками.

«Человек решил, что меня надо гнать метлой со сцены, так как кроме одного хита у меня ничего нет… Мне обидно то, что он обесценил вас – людей, которые долгие годы любят каждую мою песню. Я считаю, что никто не имеет права оскорблять чей-то вкус и обесценивать тех, кто со мной уже 25 лет», - возмутилась Слава.

Ранее сообщалось, что в Сети распространилось видео, на котором Слава предстала в черном мини-платье в туалете на автозаправке. Многих возмутило поведение певицы, а Сергей Соседов отметил: когда знаменитости утрачивают «вокальную форму и моральный облик», они готовы пускаться во все тяжкие, позволяя себе непристойные вещи.