Выбор девушки для подтанцовки удивил поклонников Шаляпина

Прохор Шаляпин пригласил plus size-модель работать с ним на концертах в подтанцовке.

Как пишет gazeta.ru, plus size-модель Ирина весит 125 килограммов. Девушка не страдает от комплексов, напротив, считает свои формы украшением. Ирина пробовалась в подтанцовку певицы Анны Asti, но не смогла пройти кастинг из-за определенных требований к внешним данным артистов.

Шаляпин рассказал, что доволен своей новой сотрудницей и предполагает работать с ней и дальше.

«Моя Ирочка – талантливый человек! Смотрите, какая она классная. Она танцует, двигается так круто. Никуда пока не ездили. Выступали два раза. Думаю, буду брать ее и дальше. Ей нравится это. У нее импровизация. Все танцы идут от души», — отметил Прохор.

Ранее Прохор Шаляпин заявил, что решил всерьез подумать о будущем и начал откладывать деньги на старость. Финалист проекта «Фабрика звезд-6» признался, что в будущем его ожидает весьма скромная пенсия – примерно 20 тысяч рублей.

По его словам, он хватается за любую возможность заработать: концерты, корпоративы, частные вечеринки – все идет в дело, пока публика хочет его слушать.