Рыдающая певица Слава заявила о предательстве близких людей

Певица Слава разрыдалась перед подписчиками в соцсети. Артистка записала видео, в котором рассказала о предательстве.

Исполнительница хита "Одиночество" заявила, что все ею пользуются. Видимо, долгое время Слава копила обиды и не хотела говорить о подлости близких, из-за этого у артистки произошел срыв. По словам певицы, ее родные совершили некий отвратительный, мерзкий поступок.

"Я не знаю, что мне делать. В 45 лет очень сложно менять отношение к жизни. <…> Все понимают, что на моей доброте можно просто ездить. <…> Они меня просто уже загнали, затоптали. Они всю меня высосали, сволочи", — поделилась Слава.

Артистка не объяснила, что именно произошло и кто ее так огорчил. Певица лишь плакала от обиды.

Неделя у артистки выдалась тяжелая. Несколько дней назад ее жестко раскритиковал Сергей Соседов. Журналист заявил, что певица за годы творчества так и не добилась успеха, мол, никому она не нужна, и призвал гнать артистку со сцены.

"Кто такая Слава? Певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов, тоже нет. Сплошное „нет“ по всем фронтам. А чего вы еще ожидали? Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее", — заявил музыкальный критик.

Слава такое терпеть не стала. В ответ она напомнила Соседову, что выступает уже 25 лет, у нее около 70 песен, и всегда полные залы. Артистка подчеркнула, что критик поступил очень некрасиво, задев чувства ее поклонников.