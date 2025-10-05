На Пугачеву поступили очередные жалобы в Генпрокуратуру

Дачу на Истринском водохранилище Алла Борисовна отписала внуку Никите. Особняк в Солнечногорске площадью 760 квадратных метров давно выставлен на продажу, также его пытаются сдавать. А участок, на берегу Истринского водохранилища, где находится небольшой пирс, арендован Пугачевой до 2057 года.

Сейчас сооружение находится в аварийном состоянии разрушено и частично затонуло, пишет RT. На Примадонну пишут жалобы, что якобы аренда оформлена с нарушениями.

В обращении, направленном в Генеральную прокуратуру, ставится под сомнение законность данного участка, поскольку он, по мнению заявителей, выходит за пределы береговой линии водохранилища, находящегося в федеральной собственности