Долина подает в суд на продавцов картонных копий себя

Лариса Долина намерена обратиться в суд с иском к производителям ростовых картонных фигур с ее изображением. Оказывается, на маркетплейсах продаются картонные «Долины». Каждый желающий может приобрести себе фантом народной артистки России всего за несколько тысяч рублей.

© РИА Новости

Директор певицы Сергей Пудовник в беседе с Super.ru сообщил, что звезда против подобного использования ее образа.

«Подготовили обращение в суд на компенсацию, связанную с защитой прав человека на свое изображение в связи с незаконным использованием образа прекрасной Ларисы Долиной. Идеальная фигура не означает возможность наживаться криминальным путем на легендарной артистке, — сказал Пудовник.

Ранее Лариса Долина рассказала, что перестала смотреть зарубежное кино после начала специальной военной операции на Украине. Долина уверена, что после начала СВО россияне стали чаще интересоваться своей культурой – музыкой, литературой, кино. Она привела в пример себя. Как объяснила певица, ее перестало интересовать все зарубежное.