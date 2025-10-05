Лолита рассказала о возвращении на сцену после череды отмен концертов.

Певица смогла вернуть активный гастрольный график после сложного периода, когда ее выступления массово отменялись. Сейчас артистка вновь собирает полные залы и сохраняет популярность даже среди молодой аудитории.

Большая часть отмен пришлась на юбилейный тур, приуроченный к 60-летию певицы. В рамках программы Лолита планировала посетить десятки городов России и ближнего зарубежья, но из-за отказов организаторов тур пришлось отменить.

«Уже сил нет. Они тур благополучно сорвали. А сейчас, когда я, в принципе, нахожусь на пороге 62-х лет, я думаю: а чего мне юбилей-то? Такая дата, что вроде бы вот сколько могу физически, столько и отработаю. Но я не гонюсь за результатом. Восстановление всех концертов невозможно», — поделилась Лолита в шоу «Кстати».

Сейчас Лолита успешно вернулась к концертной деятельности. Ее выступления вновь вызывают ажиотаж. Однако часть распроданных билетов оказалась в руках перекупщиков, что вызвало возмущение артистки, из-за чего начали требовать у перекупов билеты и предупреждать зрителей об этом.

После этого инцидента в адрес команды певицы начали поступать угрозы. Вскоре неизвестные подожгли дверь квартиры директора Лолиты — Игоря Грановского. К счастью, мужчина не пострадал, но имущество было повреждено.

«Это традиционная история — забава перекупщиков. У меня нет полных доказательств, что это сделали они. Просто накануне была угроза, а ночью ему подожгли дверь. Поэтому я сопоставила одно с другим», — пояснила Милявская.

