Певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, ответила музыкальному критику Сергею Соседову, призвавшему «гнать ее со сцены метлой» из-за отсутствия хитов и «шоу на камеру».

Слава решила не игнорировать выпад в свою сторону и записала обращение в личном блоге.

При этом исполнительница хита «Попутчица» подчеркнула, что считает оскорбленной не себя, а своих поклонников.

«Человек решил, что меня надо гнать метлой со сцены, так как кроме одного хита у меня ничего нет… Мне обидно то, что он обесценил вас – людей, которые долгие годы любят каждую мою песню», - высказалась Слава.

Она подчеркнула, что на предстоящем юбилейном концерте исполнит 30 песен. При этом долго выбирала из своего репертуара, в котором более 60 композиций.

«Я считаю, что никто не имеет права оскорблять чей-то вкус и обесценивать тех, кто со мной уже 25 лет», — заявила артистка.

Слава пригласила Сергея Соседова на свой юбилейный концерт, который состоится 1 ноября, и призвала его извиниться перед людьми, которые любят ее творчество.

Ранее сообщалось, что в Сети распространилось видео, на котором Слава предстала в черном мини-платье в уборной на автозаправке. Многих возмутило поведение певицы, а Сергей Соседов отметил: когда знаменитости утрачивают «вокальную форму и моральный облик», они готовы пускаться во все тяжкие, позволяя себе непристойные вещи.