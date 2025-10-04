Состояние матери певца Жукова ухудшилось из-за вспышки на солнце

Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков назвал причину госпитализации своей матери Лилии. Его цитирует Mash. По словам певца, состояние его 72-летней мамы ухудшилось из-за вспышки на солнце - солнечная активность вызвала повышение давления. "Не было ничего серьезного, хорошо, что успели вовремя среагировать", - сказал он. Сейчас женщина чувствует себя хорошо, ее планируют выписать в понедельник 6 октября. О том, что Лилию Жукову экстренно госпитализировали, стало известно 30 сентября. Женщину доставили в больницу с нарушением кровообращения в задних отделах головного мозга. 26 сентября Жуков рассказал, что выступает на сцене уже более 30 лет. Музыкант напомнил, что вместе со своей группой несколько раз собирал "Лужники", а также отметил, что имеет ряд важных наград за свое творчество и внушительный стаж работы.