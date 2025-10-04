Рыжий из «Иванушек» рассказал об отношениях с бывшими женами

Андрей Григорьев-Аполлонов был женат дважды. Сначала – на Марии Лопатовой. Брак распался в 2001 году и Лопатова тут же вышла замуж за баскетболиста Андрея Кириленко.

Вторую супругу певца также звали Марией. В этом союзе родились два сына: Иван появился в 2003-м, а Артемий — в 2008-м. В итоге жена ушла от артиста к баскетболисту Андрею Зубкову, информирует thevoicemag.

Солист группы «Иванушки International» сообщил, что с бывшими женами сохранил дружеские отношения. В домах у них есть отдельная комната для Андрея. Мужья девушек относятся к этому с пониманием. По словам певца, они все фанаты «Иванушек».

В новом интервью артист признался, что его сердце не свободно. При этом он не стал раскрывать личность возлюбленной и подробности их отношений. Несмотря на имеющийся роман,

Андрей не задумывается о браке с избранницей. По словам певца, он не стремится больше создать семью.