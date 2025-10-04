Седокова объяснила, к каким отношениям она больше не готова

Анна Седокова в интервью на радио «Русский хит» рассказала о том, с каким мужчиной она могла бы идти по жизни. Экс-солистка «ВИА Гры» уточнила, что с годами ее критерии идеальных отношений изменились.

«Когда человек говорит, что обожает, что любит, когда он поддерживает — вот это важно. Сейчас, пройдя не всегда простой путь, я понимаю: иногда просто нужно найти своего человека. У вас сразу происходит химическая реакция — и все. Ему не нужно ничего объяснять, не нужно его ничему учить. Все эти эмоциональные качели — не-не-не, я туда больше не хочу. Мне туда не надо. И я уже туда не пойду».», — заявила певица.

Анна советует девушкам не бояться принимать решения, пишет СтарХит.

«Чем раньше остановится и обрубится то, что никуда не идет, тем лучше. В мире огромное количество людей, и где-то точно ходит ваш человек — тот, кто поймет вас с полуслова и отправит плюшевого мишку или кофе, когда вам плохо», — считает Анна.

Сама Анна Седокова столкнулась с волной хейта со стороны интернет-пользователей. Негативные комментарии связаны, в том числе, с уходом из жизни ее экс-супруга Яниса Тиммы.