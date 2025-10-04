Дочь Борисовой пожаловалась на своего взрослого бойфренда

Полина, 18-летняя дочь Даны Борисовой, недавно рассказала о романе с продюсером Артуром Якобсоном, который значительно старше ее. А накануне девушка в микроблоге пожаловалась на то, что ее друг уделяет ей мало внимания, пишет teleprogramma.

Полина хочет проводить время с любимым человеком. Артур трудится продюсером Дмитрия Диброва и очень много работает. Полине все время приходится ждать, когда у ее бойфренда появится свободное время.

«Минусы встречаться с бизнесменом: время почти 9 вечера, а мы договариваемся третий день сходить на свиданку и никак не идем», - написала девушка.

Дочь Даны Борисовой ушла из дома

Ранее Полина пожаловалась, что благодаря влиянию знаменитой мамы ее не берут ни на какой канал. Между ними произошел скандал, в ходе которого Борисова назвала дочь никем, а та заявила, что ее мать — «бывшая алкоголичка».