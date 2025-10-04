Гагарина призналась в отсутствии у себя педагогических талантов

Полина Гагарина рассказала подписчикам о том, что у нее не хватает терпения заниматься музыкой с дочерью Мией.

Дело в том, что звездная мама быстро выходит из себя. Полина начинает кричать и сердиться на дочь, а когда вспышка гнева проходит, ей приходится извиняться перед ребенком, информирует super.ru.

«В гневе я страшна, а он приходит вспышкой, и я уже ору во всю глотку», – сообщила певица.

Как правило, уроки Мия проводит с братом или с репетитором, но певица периодически проверяет, как идут дела.

Ранее артистка жаловалась поклонникам в блоге на сложные домашние задания, которые задают Мие в школе. Полина Гагарина особенно негодовала из-за задач по математике.