Меньшова порассуждала о возможном возвращении Пугачевой в Россию

После недавнего интервью Примадонны в социальных сетях и СМИ пошли слухи о том, что певица, возможно, подумывает о возвращении в Россию. О возможности такой ситуации порассуждала Юлия Меньшова.

Меньшова не испытывает симпатии к людям, которые эмигрировали из страны. Но в России нет закона, ограничивающего въезд собственным гражданам. Но следует понимать, что опальные звезды не смогут занять в российском обществе позиции, ранее им принадлежавшие, считает телеведущая. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Что касается возвращения, тут вот понимаете, какая история. Если мы действительно как бы на них обижены, так ну, наверное, и не пойдут люди на этот концерт или на это кино, если оно вдруг будет снято. Или не дадут на это кино денег. У нас нет никаких законов, которые запрещают вернуться. Другой вопрос вернутся ли они на те же позиции. Смогут ли они или это было какое-то такое прохождение испытания гордыни, что ты уже никогда не сможешь вернуться на те же позиции», — сказала Юлия Меньшова.

В недавнем интервью проекту Metametrica известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова призналась, что в 90-е годы ей часто было стыдно за тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина.

Адвокат оценил перспективы иска к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Так, по ее словам, она испытала невыносимый стыд, когда увидела по телевизору, как Ельцин, будучи нетрезвым, дирижирует оркестром во время визита в ФРГ.