Боня рассказала, как дочь относится к ее популярности у публики

Виктория Боня объяснила, что 13-летняя Анджелина скрывает, что у нее такая известная мать. Сейчас у Анджелины непростой переходный возраст.

Звезда отправилась в Дубай вместе с дочерью. В салоне самолета Боня записала видеоролик и выложила его в свой блог. Телеведущая попросила не приставать к дочери с просьбой о фото, когда ее самой нет рядом. Девочку пытались фотографировать не только в Москве, но и в других городах, где они были. А юной Анджелине это очень не по душе, пишет издание thevoicemag.

«Ей некомфортно перед друзьями даже, она не любит фоткаться, это правда. Она стесняется. Многие ее друзья даже не знают, что у нее мама публичный человек, и не понимают, что Анджелину могут узнавать. Она это скрывает, я уважаю ее выбор. Но когда вы встречаете нас вместе, мы с удовольствием всегда сфотографируемся с вами», - сообщила Виктория.

Анджелина, к слову, частая гостья в соцсетях Бони. Виктория активно снимает забавные ролики с участием подростка. В них мать и дочь говорят на различные темы — от моды до конфликта поколений.