Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, удивил поклонников количеством охранников, сопровождавших его после концерта.

В Сети завирусился видеоролик, на который обратил внимание Telegram-канал «Не Малахов». На кадрах видно, как одетый во все черное Ярослав выходит из помещения в компании пяти крупных бородатых мужчин, обступивших его со всех сторон.

Телохранители не позволили поклонникам приблизиться к исполнителю хита «Встранем», однако сам Ярослав с удовольствием раздавал автографы.

Пользователи Сети высмеяли певца за чрезмерную безопасность и сравнили его с рэпером Тимуром Юнусовым, известным под псевдонимом Тимати, который также любит появляться на публике в окружении толпы охранников.

«Сколько суеты и пафоса», - посмеялись комментаторы.

Ранее шоумен Отар Кушанашвили высмеял SHAMANа, отметив, что артист еще «ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере» и лишь испортил песню Максима Фадеева на «Интервидении».