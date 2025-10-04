Стало известно, сколько Жуков заработает на туре группы «Руки вверх»

Сергей Жуков, предположительно, заработает на юбилейном туре группы «Руки вверх» более полумиллиарда рублей. В будущем году музыкальный коллектив отметит свое 30-летие. Жуков уже анонсировал юбилейный тур, который пройдет в 17 городах России, а также в Дубае, информирует издание passion.ru.

© РИА Новости

По примерным подсчетам, только за шоу в Лужниках артисты заработают свыше 121 миллиона рублей. Еще доходней будет концерт в Санкт-Петербурге - более 138 миллионов. Общая же прибыль должна составить около 550 миллионов рублей.

Ранее СМИ писали, что Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы в двух делах по искам Сергея Жукова и Алексея Потехина, вокалиста и музыканта группы «Руки Вверх!», с целью определить подлинность договоров, которыми ответчик ООО «Издательство "Джем» подтверждает свои права на фонограммы музыкального коллектива.

В исках Жуков и Потехин требуют признать их права на фонограммы 12 песен с альбома "Сделай погромче!", а также на фонограммы без записанного вокала на 25 треков 1998–1999 годов. Представитель экс-продюсера группы Андрея Маликова сообщил в суде, что права на фонограммы были переданы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и Потехина по договорам 1996 года.