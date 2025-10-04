Адвокаты P. Diddy подадут апелляцию после приговора суда в Нью-Йорке

Адвокаты скандального рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P. Diddy, который был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч долларов за обвинения в организации проституции, рассматривают возможность подачи апелляции.

Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на слова его юристов.

— Его адвокаты заявили ABC в пятницу, что они рассматривают возможность подать апелляцию, — говорится в материале.

В обращении Комбс признался, что в момент совершаемых преступлений «был не в себе из-за наркотиков». Артист попросил помилования во имя его детей и пообещал больше не подвести судью. В свою очередь мать рэпера Дженис отправила судье письмо, в котором попросила проявить снисхождение при вынесении приговора ее сыну.

В июле текущего года присяжные признали 55-летнего продюсера виновным по двум эпизодам транспортировки людей для занятия проституцией. Однако по более серьезным обвинениям, таким как вымогательство и торговля людьми, которые могли повлечь пожизненное заключение, он был оправдан.

В том же месяце прошло судебное заседание по делу американского рэпера Шона Комбса, более известного под псевдонимом P.Diddy. Суд признал его виновным по двум из пяти пунктов обвинения. Что еще известно о разбирательстве — в материале «Вечерней Москвы».