«Нижайший уровень!»: Кушанашвили оказался шокирован качеством «Интервидения»

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили в своей программе «Каково ?!» раскритиковал музыкальный конкурс «Интервидение», заявив о крайне низком профессиональном уровне исполнителей.

«Я обрету понимание среди профессионалов, которые [тоже] отметят нижайший уровень участников конкурса?» — задался вопросом Кушанашвили, а затем добавил: «Кто бы вы думали поддержал меня? Юрий Лоза, Иосиф Пригожин. В кои-то веки я в чем-то согласен с Иосифом Пригожиным».

Кушанашвили возмутился, что продюсер Игорь Матвиенко высказался в положительном ключе о выступлении российского артиста Shaman. Журналист не понимает, как человек с таким опытом может давать столь высокие оценки:

«Я из Грузии, а там поют в колыбели. Пели чудовищно, но самое удивительное, что люди, которых я люблю — например, Игорь Матвиенко — продолжают настаивать, что Shaman блестяще спел. Игорь, человек с безупречным — мать его — вкусом! Ну какие это деньги?» — высказался шоумен.

Также Кушанашвили высмеял заявление о том, что «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей:

«Какие 4 миллиарда? Никто не знает, что «Интервидение» прошло — кроме монгольских юрт, где смотрели, потому что там сестра по материнской линии выступала».

20 сентября в Москве прошел конкурс «Интервидение». Победу одержал Дык Фук из Вьетнама. На втором месте оказалась Киргизия: ее представляла группа Nomad. А замкнул тройку лидеров Катар. От этой страны выступила певица, композитор и актриса Дана Аль-Мир.