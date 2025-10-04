Эксперт объяснила, почему дочь Турецкого попалась на уловку мошенников

Дочь Михаила Турецкого, 19-летняя Эммануэль, поверила истории, придуманной мошенниками, и вынесла из дома семейные сбережения. Девушку убедили, что она спасает близких от тюрьмы и позора.

Сначала Эмме позвонили якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из СМС. А потом начали обвинять в госизмене и помощи ВСУ, пишут 7days.

СМИ не раз рассказывали о подобных схемах обмана. И все же девушка попалась. Ситуацию комментирует психолог Арина Бубнова.

«Первое: преступники часто используют методику эмоционального шантажа и запугивания. Создав ситуацию чрезвычайной срочности («вас обвиняют в тяжком преступлении») и угрозы («вы можете попасть в тюрьму»), они вызывают панику и страх у жертвы. Второе: мошенники создают искусственную реальность, в которой жертва оказывается в центре серьезного преступления. Третье: давят на чувство ответственности перед семьей. Они нажимают на рычаги подсознания! И мало кто способен оказывать противодействие такому нажиму», — сказала эксперт.

По данным Telegram-канала Mash, девушка отдала мошенникам как минимум 6 млн рублей.